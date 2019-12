Sconcerti: “Il gol di Borja una trappola. Serve qualità, l’Inter sarà da scudetto se…”

Sul Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sul pareggio dell’Inter in casa della Fiorentina e sulla corsa al vertice in Serie A:

“L’Inter perde tutto il vantaggio in una partita gestita male a Firenze. Il gol di Borja è una trappola, perché consegna la gara agli avversari senza che l’Inter si sforzi più per riprenderla. Lukaku ha i suoi nervi scoperti, Lautaro è in partita ma è cercato poco. La Fiorentina è piccola ma corre molto ed è alla fine riportata dentro il risultato da un gran gol di un ragazzo di 19 anni. L’Inter sarà da scudetto se non darà importanza a questo pareggio. Vincere sempre, soprattutto in trasferta, vuol dire che le occasioni hanno sempre un unico senso. Non è più merito, è sorte. Il campionato di una grande squadra deve ricominciare dalla coscienza che quasi a metà strada sono comunque in due sulla stessa linea. C’è bisogno di più qualità nell’Inter. Per ora è freddezza, cattiveria. Ieri il gol sùbito le ha tolte insieme alla calma di Vecino e Borja, alla leggerezza della Fiorentina davanti, cosa questa che tranquillizzava la difesa interista fino a rilassarla”.