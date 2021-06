Sconcerti: “Hakimi, l’Inter perde tanto. Ma a 70 milioni nessuno è incedibile”

Il giornalista ha commentato a Tmw Radio l'affare Hakimi che sembra essere sempre più vicino all'addio all'Inter

"In questo momento non si può dire nulla, il mercato non c'è stato. Nessuno ha soldi, è chiaro. De Paul era un giocatore che avrebbe fatto benissimo nelle big, non è stato nemmeno trattato, è andato via senza un ripensamento o dubbio. Fiorentina e Milan hanno speso 27 e 28 milioni per Gonzalez e Tomori, per il resto non c'è nulla ancora. Certamente l'Inter ha perso Conte, che era la sua vera differenza. Il mercato però non si è ancora mosso".