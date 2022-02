Sconcerti: “Inter, bicchiere mezzo vuoto. Ecco la causa della stanchezza”

Le considerazioni del giornalista sui nerazzurri dopo il pareggio di Napoli

Mario Sconcerti, ospite di Sport Mediaset, ha commentato il pareggio del Maradona tra Napoli e Inter. Questo il suo punto di vista sulla gara e sul momento delle due squadre: "Per Inter e Napoli il bicchiere è mezzo vuoto. Quanto peserà questo punto, lo scopriremo più avanti. Erano due squadre che cercavano di battersi e non ci sono riuscite. L'Inter è in un momento di stanchezza, causato probabilmente dal calendario, perché ha giocato con Milan e Napoli. Nel secondo ha fatto benissimo la partita, ma non ha tirato in porta, cosa che di solito le viene abbastanza normale. Entrambe hanno regalato qualcosa al Milan, ma il cerchio si chiuderà quando i rossoneri andranno a giocare a Napoli".