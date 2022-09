Sconcerti: “Inter? Bisogna capire perché una squadra così forte non riesce a…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Mario Sconcerti, giornalista, ha analizzato così la sconfitta subita dall'Inter contro l'Udinese: "L'Inter in questo momento è ancora la squadra più forte del campionato, ma Barella non è lui, Brozovic è sfinito, Calhanoglu non c'è. Se tu hai questa stanchezza mentale e fisica addosso dopo un mese... Non c'è nemmeno una fase difensiva, quel centrocampo ti manda sempre addosso gli avversari: l'Udinese li ha presi con una corsa lunga. Bisogna capire perché una squadra molto forte non riesce a vincere un contrasto a metà campo. I cambi dopo il giallo? Stanno cambiando il calcio, non è mai stata una regola: un giallo ora è un'espulsione che l'allenatore si impone da solo".