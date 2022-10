Sconcerti: “Inter ora da scudetto, Calha l’ha cambiata. Non è un caso che Barella…”

Sulle colonne di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha commentato così la vittoria dell’Inter per 2-0 contro la Salernitana: “E’ uno strano ritorno quello dell’Inter, ma è reale. Da quattro partite gioca meglio, non litiga, è concentrata, fa risultati anche importanti come quelli in Champions. La stranezza consiste nell’aver trovato un gioco migliore con l’assenza di Brozovic. L’invenzione lenta di Calhanoglu regista non credo sia destinata a durare oltre l’infortunio di Brozovic, ma ha dato un ritmo di gioco diverso rispetto a quello deludente di inizio stagione. Calhanoglu non è un regista, ma sa giocare a calcio. E’ meno ragionatore di Brozovic, gioca quasi sempre a due tocchi. Questo costringe a pensare in fretta anche i compagni.