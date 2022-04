Sconcerti: “Inter più forte del Milan, ma costretta a vincere a Bologna”

L'analisi di Mario Sconcerti sulla corsa scudetto: "Calendario favorevole ai nerazzurri, Cagliari unico ostacolo"

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha analizzato la corsa scudetto dopo i successi di Inter e Milan: "L’Inter è più forte del Milan, sta battendo un avversario dietro l’altro e a ognuno regala tre gol. Ma il Milan con una solerzia quasi mistica, una concentrazione monastica sulla vera fede, resta a galla e strizza l’occhio al miracolo. Fa fatica ma arriva sempre, riesce ad annullare una dopo l’altra le occasioni dell’Inter. Quindi la innervosisce. La differenza è chiara, l’Inter ha una serie di giocatori decisivi che il Milan non ha ancora. Ma resta costretta a vincere mercoledì a Bologna per togliersi questo impasto appiccicoso che la tiene ancora nell’orbita del Milan, come un pianeta minore. C’è nel Milan la forza ordinata della vecchia compagnia, il senso del risultato che diventa un sentimento e cambia metro di giudizio. Credo sia questa insistenza, questa diversità di intenti, a rendere ancora incerto il campionato. Se vince il più forte, vince l’Inter. Il Milan non è il migliore, è una squadra stupefacente, piena di limiti e improvvisazioni, che resta sempre a cavallo dell’impresa. La sua fatica batte contro la facilità di risultati dell’Inter, ma spaventa questa mancanza di rassegnazione, le sue piccole insistenti resurrezioni. Anche il calendario sembra tutto per l’Inter (Bologna Udinese, Empoli, Cagliari, Samp contro Fiorentina, Verona, Atalanta, Sassuolo). Anche qui la differenza è netta. L’Inter ha solo pianura, tranne il Cagliari. Il Milan quasi solo salite, un punto o due può perderlo anche con coraggio".