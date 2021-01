Sconcerti: “L’Inter si è destabilizzata da sola. Se sei in difficoltà non dare colpa ad altri”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti, noto giornalista, ha analizzato così il momento dell’Inter dopo il pareggio contro l’Udinese: “Leggo che l’Inter e Conte avrebbero deciso di alzare un muro di protezione che ripari la squadra dalla pioggia di cattiva comunicazione. Sarebbe, questa, fatta ad arte per “destabilizzare” l’ambiente. Dicono così, sono parole ufficiali. A cui si aggiunge che l’Inter è una grande società, molto solida e piena d’orgoglio. Cioè, le difficoltà dell’Inter sono state create per destabilizzare l’ambiente? Ora è vero che il calcio è un gioco per eterni ragazzi, ma queste sono sciocchezze pure, spero ve ne rendiate conto a qualunque età.

Otto giorni fa, dopo il successo sulla Juve, sono state edificate cattedrali per rendere omaggio alla nuova dimensione dell’Inter. Altra cosa: se paghi gli stipendi non si crea nessuna voce e tutto torna dove deve stare. Hai un momento di difficoltà? Tienitelo, capita a chiunque. Ma non dare la colpa agli altri. I costi poco sopportabili di questa squadra li ha costruiti l’Inter da sola, non li ha imposti nessuno. Sei tu che ti sei destabilizzato. Curati in silenzio, ne hai tutto il diritto ed oltre a questo hai anche un’ottima squadra. Ma non dare la colpa agli altri per i tuoi vizi”.