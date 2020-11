Sconcerti: “Inter in difficoltà. Continua a cambiare se stessa senza trovare continuità”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Tmw Radio del momento dell’Inter di Conte e della striscia di risultati positivi messi in fila dal Milan:

Il Milan può lottare per lo Scudetto?

“Se ne parla già da un po’. Quando una squadra fa una serie di risultati come questi è normale. Dipenderà molto da Ibrahimovic, ma anche altre dipendono da un solo uomo. Non so se lo vincerà, ma non so dire cosa le manca. In tanti sono cresciuti, da Rebic a Kjaer, fino a Leao”.

E come valuta l’Inter finora?

“Ha sette punti in meno rispetto allo scorso anno. E’ una squadra in difficoltà, che continua a cambiare se stessa senza trovare continuità di risultati”.