Sconcerti: “Inter? Un po’ discontinua, non ha trovato ancora il suo assetto”

Le parole del giornalista: "Inter? E' una squadra che non ha ancora trovato un suo esatto assetto di gioco. Ma ha tanta qualità"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti , giornalista, ha parlato così della vittoria di ieri dell'Inter sul campo del Sassuolo : "E' un po' discontinua, alterna grossi risultati in campionato a stop in Europa. E' una squadra che non ha ancora trovato un suo esatto assetto di gioco. Ma ha tanta qualità".

"Questa è una stagione particolare, dove tutti hanno problemi, anche le grandi d'Europa. La Juventus non può fare sempre la partita vista col Chelsea, è stato un unicum. Una squadra di livello come la Juventus in questa stagione può ambire a qualunque cosa. Le squadre ora cresceranno o peggioreranno, ma ad aprile non saranno comunque quelle di adesso".