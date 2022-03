Sconcerti: “L’Inter è diventata normale, ma nessuna è più forte delle altre”

Il pensiero di Mario Sconcerti sulla corsa scudetto dopo i risultati del weekend e in particolare dopo Torino-Inter 1-1

Il pensiero di Mario Sconcerti sulla corsa scudetto dopo i risultati del weekend. Il noto giornalista su Calciomercato.com si è espresso così sul pareggio per 1-1 dell'Inter sul campo del Torino: "Dopo quasi quattro mesi il campionato cambia idea, adesso tocca all’Inter comunque inseguire. Un mese fa sembrava aver vinto il campionato, oggi i suoi conti raccontano una involuzione del gioco netta. In otto partite ha perso 5 punti dal Milan, 8 dalla Juventus, 7 dal Napoli. E’ stata la squadra che segnava di più fino alla scorsa settimana, adesso se si saltano i cinque gol segnati alla Salernitana, nelle altre sette gare è andata in porta solo 5 volte, subendo due gol in più, 7. Il capovolgimento della classifica, ancora molto acerbo nei punti ma non nella sostanza, era quindi nell’aria.