Sconcerti: “Inter, Barella e Calhanoglu dominati. Perché Dzeko in panca? Correa non ha…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza Milan-Inter. Un derby ricco di gol ed emozioni finito con la vittoria dei rossoneri per 3-2: "È stata una bellissima partita, piena di gesti tecnici, di falli e di gol. Con il Milan che ha dominato per lunghi momenti del primo tempo e a inizio ripresa, finendo poi per andare quasi in panico nel finale. Hanno deciso Leao e Tonali, ognuno dei quali ha dominato il suo raggio d’azione. Non ha funzionato De Ketelaere sperduto nell’agonismo generale e in difficoltà nel trovare un senso alla marcatura di Brozovic. Ma non c’è partita quando Leao trova tutta la sua facilità nel saltare l’uomo. Il vantaggio dell’Inter ha quasi aiutato il Milan perché ha abbassato l’avversario finendo per dare a Pioli un’idea obbligata di partita. Come spesso accade, la confusione ha portato spettacolo e gol".