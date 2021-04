Sconcerti: “Inter non tra le prime 4 in Europa. Lautaro fuoriclasse. Mercato? Mancano…”

Le dichiarazioni del direttore di TMW Radio ed editorialista del Corriere della Sera Mario Sconcerti sull'Inter tra campo e società

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare dell'Inter. Tra i temi caldi c'è il ritorno a Milano del presidente Steven Zhang : "Credo che ora il debito che ha sia poco sostenibile. Vedremo cosa accadrà. Quando il debito arriva a un certo livello, è difficile tornare indietro".

"È abbastanza lontana l'Inter ora. E' una squadra estremamente brillante ora, difficilmente migliorabile e non la vedo tra le prime quattro d'Europa ora. E non credo che nemmeno la società chiederà di arrivare in semifinale il prossimo anno".