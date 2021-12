Sconcerti: “Inter si è evoluta. Fino a una settimana fa non guadagnava sull’Atalanta”

Il giornalista ha parlato a Tmw Radio dell'Inter e del confronto con l'Atalanta che ha perso contro la Roma di Mourinho

"E' un segnale che ora l'Inter si è evoluta ed è diventata completa, cosa che l'Atalanta non è più. Ho sempre problemi quando si fanno gli elogi ai forti. Fino a una settimana fa però l'Inter non guadagnava punti ai bergamaschi. Si esaltava poco questo fatto. Adesso l'Atalanta ha perso, è a tre sconfitte invece dell'unica solo dell'Inter. E poi c'è il dato che in trasferta l'Atalanta ha fatto qualcosa di straordinario, in casa no. C'è un problema ad affrontare squadre più chiuse. E' diventata più fisica, ma non ha più giocatori che sterzano. Gli sta mancando la parte tecnica del gioco e basta che una squadra si chiuda per metterla in difficoltà".