Sconcerti: “Inter, c’è un lato positivo. Se è in forma batte il Sassuolo. Difficile…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti fa il suo pronostico su Inter-Sassuolo. Per il giornalista saranno i nerazzurri a portare a casa i tre punti. "Il Sassuolo è un avversario tecnico, gioca sempre bene se lo subisci. Perde equilibri se lo attacchi con un pizzico di durezza. È un avversario che sembra adattarsi a un’Inter in forma. Difficile capire come sia l’Inter adesso. È un periodo diverso, come era stato abbastanza prevedibile".