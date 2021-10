Sconcerti: “Campionato bello ma imperfetto. Inter, rigore sciocco. Hai frenato troppo”

Il giornalista parla del campionato in generale ma anche della gara contro la Juventus finita 1 a 1

A proposito in particolare della gara dell'Inter contro la Juventus parla di una giocata sconsiderata di Dumfries, un rigore sciocco. Di una formazione di Inzaghi "bella nel primo tempo e troppo in difficoltà nel secondo, schiacciata in modo isterico da una Juve a tratti ritrovata". Dei bianconeri scrive che hanno ripreso "la partita quando hanno giocato per rovesciarla non per difenderla, con Dybala e Chiesa in campo accanto a Morata. Questa è l’unica Juve possibile per stare dentro la classifica. L’altra Juve vale per poche gare, poi esiste l’avversario, il caso, l’individuo. L’Inter ha frenato troppo, ha rischiato e subìto un gol che stava già maturando. Inter-Juve è la sintesi di questo inizio di stagione", si legge nell'articolo del giornalista.