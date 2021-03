Sconcerti: “L’Inter può gestire la sua stagione. Juve il primo avversario rimasto”

L'analisi del giornalista: "L'Inter ha tenuto la palla per 70 minuti su cento, questo racconta la sua volontà di lasciare che la partita prendesse da sola la sua piega"

Tra le pagine dell'edizione odierna dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul Torino di ieri pomeriggio: "Non finisce il campionato, ma ne comincia uno molto diverso. L'Inter può gestire la sua stagione, come ha già fatto con Genoa, Parma e Torino, tutti i vecchi avversari giocheranno nel mucchio per trovare un posto in Champions. L'Inter ha tenuto la palla per 70 minuti su cento, questo racconta la sua volontà di lasciare che la partita prendesse da sola la sua piega. Era troppa la differenza, ma era comunque fastidiosa. Giocare con calma serviva a rimarcare questa differenza. Il problema è che questo atteggiamento toglie voglia a Lukaku e lo spegne. E lascia l'Inter dentro una routine che annoia e diventa a volte anche un pericolo. Il gol di Lautaro è arrivato alla fine. Oggi potenzialmente la Juve è seconda, sempre potenzialmente, è il primo avversario rimasto".