Sconcerti: “Inter in crisi e una valanga di alibi ai giocatori: la verità è che..”

«Dove è stato Dumfries per tutta la partita? Dumfries ha un compito: sfondare e guadagnare trenta metri di campo. Non lo fa mai, o meglio: non lo fa più. E l’Inter è entrata in crisi. Barella non c’è. Il gol di Dybala - col pallone perso a favore di Spinazzola - è anche colpa sua. A me sembra che i giocatori non facciano niente per uscire dalla crisi. Stiamo dando una valanga di alibi ai giocatori. L’Inter gioca male, questa è la verità. E la somma degli individui che giocano male fa una squadra brutta».