Sconcerti: “Girone Juve forse più difficile dell’Inter: Barça in calo, il Bayern…”

"I sorteggi più complessi sono toccati a Juve e Inter, alla Juve forse più che all’Inter. Ci sono molte curiosità importanti, come per esempio il ritorno di Di Maria a Lisbona e Parigi, due delle città in cui ha giocato di più. E quello di Lewandowski nel suo vecchio regno bavarese. Si può ricordare che la Juve è imbattuta dopo otto incontri con il Paris Saint Germain, ma erano altri tempi, altro Paris. In generale mi sembra un sorteggio quasi buono, con delle complicazioni che sono sempre inevitabili".