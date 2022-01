Sconcerti: “Inter-Juve? A senso unico, ma soffocata. Finale severo per i bianconeri”

Le considerazioni del giornalista sulla finale di Supercoppa vinta dai nerazzurri contro i bianconeri al Meazza

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti si è concentrato su Inter-Juventus di ieri sera. Queste le considerazioni del giornalista sulla finale di Supercoppa vinta dai nerazzurri: "Prima dei supplementari, ne è venuta fuori una partita a senso unico ma soffocata. La Juve è riuscita a non far sembrare bella l’Inter che è stata però massiccia, un po’ delusa dai suoi attaccanti, Lautaro e Dzeko. Al di là del risultato è sembrata la gara in cui si è dimostrato lo scambio di posizione dominante tra le due squadre. Nel secondo tempo la Juve ha lasciato tutto il campo all’Inter.

Non era volontà, era un bisogno. Il resto della gara, la fase finale, è stata solo resistenza, pensiero occasionale. Ha giocato alla fine anche Dybala, era l’uomo giusto per fare una differenza mai vista durante la partita, ma non ha cambiato molto neanche lui. Era troppo tardi per tutti, serviva ormai solo un modo onesto di gestire il caso. È un finale severo per la Juventus, forse anche immeritato perché ha fatto per intero la sua parte di spalla. Ma la Coppa all’Inter fotografa una qualità generale, anche se confusa nella singola gara. È il tempo dell’Inter, non è più la Juve il suo avversario. Forse è questa la morale della notte.