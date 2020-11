Sconcerti: “Inter lenta è troppo sbilanciata. E la zona Lukaku viene fuori quando…”

Tra le pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, noto giornalista, ha analizzato così la prestazione dell’Inter di ieri contro il Torino: “L’Inter non gioca bene finché la partita è normale, finché ha un profilo tecnico logico. Funziona al meglio quando la partita salta e arriva lo squilibrio. Allora chiude in area l’avversario spaventato e fa pesare la sua forza fisica, la qualità di grandi giocatori senza personalità. È lì che viene fuori la zona Lukaku, immarcabile nell’assalto. Perché non sappia farlo prima è abbastanza evidente: l’Inter è lenta e troppo sbilanciata, il 3-3-4 dell’ultimo Conte porta superiorità numerica solo quando si gioca nella metà campo degli altri. A campo aperto è l’opposto, l’avversario ha sempre uomini in più”.