Champions, Sconcerti: “L’Inter ha il 47% di passare. Un fattore può penalizzare il Liverpool”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha commentato così il sorteggio di Champions dell'Inter

"Per l'Inter il Liverpool è un grande avversario. Tra le proprietà che non battono moneta propria, è la più virtuosa in assoluto. L'Inter ha un 47% di possibilità di passare, e dipenderà dal Liverpool che troverà, perché molti giocatori dei Reds andranno in Coppa d'Africa, dove si fa molta fatica e da cui si torna esausti".