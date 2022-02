Sconcerti: “Bastoni-Salah duello top. Ma Inter-Liverpool per me finisce così”

Così il giornalista: "Sono due squadre ben organizzate, che sanno come andare in gol. Il Liverpool ha segnato 36 reti, tante. L'Inter tra Lautaro, Dzeko e Perisic arriva a 26"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti , giornalista, ha detto la sua in vista di Inter-Liverpool di questa sera : " Penso che l'Inter questa sera vincerà contro il Liverpool, perché non è una squadra ingenua. Non commetterà errori. Perché il migliore del Liverpool, Salah, impatterà il migliore dell'Inter, Bastoni. Non è un pronostico, è un'idea di partita.

Sono due squadre ben organizzate, che sanno come andare in gol. Tra Jota, Salah e Mané, il Liverpool ha segnato 36 reti, tante. L'Inter tra Lautaro, Dzeko e Perisic arriva a 26. In trasferta il Liverpool perde l'insistenza che ha quando gioca in casa. Acquista ordine, organizzazione, perché va meno veloce. Scende alla pari con l'avversaria. Ha grandi solisti a partire dal basso con Alexander-Arnold, ma a palla a terra Dzeko e soprattutto Lautaro dovrebbe poter rimanere in partita. Se davvero ci riuscissero sarebbe gara aperta".