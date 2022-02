Sconcerti: “Inter, sottovalutata la sconfitta col Liverpool. Conte si sarebbe incazzato”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato così di Inter dopo lo 0-0 di Genova

Parliamo di calcio. L’Inter è stanca, appesantita da una realtà che non aveva previsto.

"Io penso che sia stata sottovaluta la sconfitta col Liverpool, perché da parte di tutti - da Inzaghi alla dirigenza - c’è stata una corsa alla consolazione. E’ come andare ad un esame preparatissimo e sentirsi dire: non è pronto, torni un’altra volta. E i giocatori questo lo avvertono, molto meglio di noi davanti alla tivù. Ho l’impressione che quello sia stato un momento psicologico molto forte, soprattutto per i giocatori di più qualità: Barella, De Vrij, Calhanoglu, e sono loro i più provati da questa nuova situazione".