Sconcerti: “Inter squilibrata e gruppo da ritrovare: le mancano due giocatori”

Alessandro Cosattini

Dopo la prima giornata di Champions League, Mario Sconcerti dice la sua al Corriere della Sera sulle italiane in Europa. Ecco il pensiero del giornalista sull'Inter di Simone Inzaghi: "Non è più l’Europa a giocare un calcio diverso dal nostro, sono poche squadre europee ad essere superiori a tutte le altre. Hanno difficoltà anche squadre dei campionati migliori. Gli inglesi hanno perso due partite su quattro, i tedeschi pure. Sono andate meglio solo le spagnole tradizionali che non avevano confronti diretti. L’unica con l’avversario importante, il Siviglia, è stato travolto in casa dal Manchester City.

Resta la differenza di velocità, ma per giudicare dobbiamo constatare che le difficoltà italiane sono ormai condivise dalla maggioranza delle squadre. Da qualche tempo una buona organizzazione di gioco non è un optional, è il bene minimo, ce l’hanno tutti. Quello che manca al 90% delle squadre è la differenza individuale in velocità, cioè la somma qualità.

I tanti errori nelle ripartenze dell’Inter, delle stesse Juve e Milan, sono arrivati dalla difficoltà nel gestire il pallone a una velocità diversa dal solito. Che è più o meno la stessa difficoltà di tutti gli altri, dovunque siano. Conta meno quanto un campionato sia allenante, conta soprattutto la diversità di ricchezza che permette l’accesso ai giocatori migliori.

L’Inter è squilibrata, le stanno mancando Barella e Brozovic, l’assenza di Perisic toglie velocità ulteriore. Con un centrocampo che non fa reparto, la difesa è quasi sempre presa in contropiede. La fase difensiva è unica e riguarda non meno di 6-7 giocatori. Quel blocco adesso manca. È anche guidata in modo rigido. Il Bayern aveva due trequartisti di antica stoffa, Muller e Sané, più Sabitzer che si affiancava. Quando tagliavano al centro, chi doveva marcarli? Usavano lo spazio come saltassero un avversario, cadevano in zone sempre diverse, quindi saltavano più avversari anche solo muovendosi. Si difende di squadra, l’Inter adesso lo è poco, ha bisogno di ritrovare il gruppo, poi ritroverà la fase difensiva", si legge.