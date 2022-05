Sconcerti: “Inzaghi ha fatto il massimo, all’Inter è mancato Conte. Perde per distrazioni”

Della lotta scudetto tra Milan e Inter e delle gare vinte ieri da rossoneri e nerazzurri ha parlato sul Corriere della Sera il giornalista

Il Milan cresce nel momento del bisogno, questo conferma che è diventata una squadra da campionato. Decidono 7 punti, quelli in più del Milan, quelli in meno dell’Inter rispetto a un anno fa. Si può cercare a piacere dove trovarli, non è stata una stagione omogenea, entrambe hanno dato e sprecato molto. Ora resta poco. Ora sono belle entrambe le avversarie, giocano con leggerezza e contro avversari che non ci sono più. Anche l’Atalanta ha resistito un tempo, ma il Milan non si è innervosito.