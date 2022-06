Sconcerti: “Inter, mercato raffinato. Dybala? Credo sia così perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti , giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Credo che Dybala sia così perché prima devono vendere e non possono correre il rischio che rimanga Sanchez, Correa o Dzeko. Credo che prima debba vendere Sanchez, Marotta ha detto che Lautaro è imprescindibile e devo crederci. Magari è una tattica per aumentare la cifra, ma credo che l'argentino possa rimanere e che i sacrificati siano Skriniar e Dumfries".

"Non sono convinto fino in fondo Bastoni, ma alla fine conta chi ha più mercato. Skriniar è di livello europeo, è una bella plusvalenza ma poi dovresti dare la metà per Bremer. Per ora l'Inter sta facendo una campagna raffinata, con colpi importanti. Vedremo alla fine".