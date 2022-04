Sconcerti: “Stasera il Milan ha un vantaggio, ma sono certo che l’Inter vincerà lo scudetto”

Il Milan ha un leggero vantaggio sull'Inter in vista del derby di questa sera. Lo sostiene Mario Sconcerti

Il Milan ha un leggero vantaggio sull'Inter in vista del derby di questa sera. Lo sostiene Mario Sconcerti che, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha detto:

"Il Milan ha un piccolo vantaggio ma non credo giocherà su quello. Il risultato peserà sulla psicologia della piazza e sottrae una sorta di premio di consolazione, su stasera non saprei dire mentre sul campionato ho qualche certezza in più, cioè che lo vincerà l'Inter".