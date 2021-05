Sconcerti: “A Inter e Milan do 9. I nerazzurri sono stati i più forti”

Le parole del giornalista sul campionato delle due milanesi ai microfoni di TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista, ha dato il voto al campionato disputato da Inter e Milan: "Dò due 9 a Inter e Milan. Perché il Milan era una squadra discretamente inferiore all'Inter ed è stata in testa per metà campionato e ha ottenuto un risultato che nessuno era in grado di dargli. L'Inter è stata la più forte e merita il 9. Tutte e due hanno fatto uno straordinario campionato. Stesso voto ai tecnici".