Sconcerti: “L’Inter ha problemi enormi rispetto al Milan: spero sia in vendita”

Le dichiarazioni del noto giornalista a TMW sul momento societario dei nerazzurri dopo la pandemia

"Sta meglio il Milan. L'Inter sta vivendo una situazione societaria preoccupante. Io spero che l'Inter sia in vendita e si stacchi da un'azienda che ha fatto molto per lei ma che ora è in grandissima difficoltà. L'Inter ha problemi enormi rispetto al Milan”.