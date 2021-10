Sconcerti: “Solo Inter e Napoli squadre complete. Juve? Un limite conclamato”

Il pensiero del giornalista nel suo intervento per TMW a proposito di alcuni temi che riguardano il campionato di Serie A

A dire la sua sugli argomenti di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti. Queste le sue considerazioni a proposito della Juventus, prossima avversaria dell'Inter in campionato: "Non ho visto la Juventus strettamente difensiva vista nelle ultime partite, ha cercato di spingere di più. Ieri ha cambiato e ha finito con quasi 8 centrocampisti e nonostante tutto questo affollamento ho continuato a non vedere una idea di costruzione di gioco .Si è vista più volontà al gioco d'attacco, ma manca ancora la costruzione".