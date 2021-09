Sconcerti: “Inter non elettrizzante, ma resta la più pronta e forte di tutte”

Il pensiero del giornalista Mario Sconcerti dopo la sfida tra Inter e Sampdoria e in vista del match contro il Real Madrid

"L’Inter di Genova non è stata elettrizzante, è andata in vantaggio due volte ed è sempre stata raggiunta. Ma insomma, poteva anche vincere a Marassi e fatico a capire queste prime critiche a Inzaghi. In prospettiva l’Inter è la squadra più pronta di tutti. Il Milan è tanto bello, la Roma ha fiammate e non è mai sazia, ma l'Inter resta la più forte".