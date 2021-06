Sconcerti sull’Inter: “Ecco perché sta peggio del Milan. Zhang e Marotta…”

Intervenuto sulle colonne di calciomercato.com, Mario Sconcerti ha detto la sua sulle ultime vicende di calciomercato

"Saranno gli Europei, ma non si alza una foglia. L’unico che ha speso una lira è Commisso con Nico Gonzales, Calhanoglu era libero, De Paul è partito per Madrid senza nemmeno un respiro. Nessuno era in grado di pagarlo. Il Milan è l’altra società che ha messo 27 milioni per Tomori, come da contratto, ha perso due giocatori che non erano più suoi e che si sono quindi messi giustamente all’asta, e adesso si prende i rimproveri dei propri tifosi. Quanti soldi dovrebbe avere e mettere il Milan per essere come lo vogliono i tifosi? Non sono bastati gli anni del dopo Berlusconi, ancora si pretende un calcio che non c’è più? Devo ricordare ai giovani chi sono stati i presidenti prima di Berlusconi, quali danni hanno procurato, tra cui due retrocessioni? Il Milan è bravissimo, ma non ricchissimo. E sta meglio dell’Inter che ha perso l’allenatore il giorno dopo lo scudetto per insoddisfazione sulla gestione del futuro. Dice, ma Marotta è rimasto. Che c’entra Marotta? Se l’Inter arriva quarta come la Juve chi può prendersela con lui? Se vince fa il miracolo, se perde ha perso Zhang. A me sembra che stiamo perdendo tutti".