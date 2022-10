Sconcerti: “Inter? Ha sempre avuto le possibilità, le ha disperse per egoismo”

Intervenuto negli studi di Pressing, Mario Sconcerti , giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Salernitana: "La differenza tra Inter e Juve è che quella di Inzaghi è più squadra ed è più tecnica: può fare 7-8 risultati consecutivi che la rimettano in campionato. Le possibilità le ha sempre avute, le ha disperse per egoismo, personalismo e sfiducia reciproca tra i calciatori.

Ma bisogna dire che se è successo qualcosa di tecnico, la responsabilità è di Brozovic: da quando non c'è lui, l'Inter gioca meglio. Io non ci credo, credo che resti fondamentale: ma Inzaghi stavolta ha usufruito dello spavento e poi dell'entusiasmo che il bagno europeo ha dato all'Inter. E poi sono riusciti a prendere per i capelli la stagione: l'invenzione di Calhanoglu ha portato un miglioramento anche alla difesa, Brozovic ha avuto un inizio deludente. La squadra è tornata perché aveva i mezzi per tornare, ora deve continuare a sfruttarli".