Sconcerti: “Inter, problemi evidenti. Dimarco non è da big e Lautaro-Dzeko coppia sbagliata”

In collegamento con Pressing, trasmissione Mediaset, Mario Sconcerti ha analizzato quanto accaduto ieri sera a San Siro tra Inter e Sassuolo

"Mi aspettavo che potesse accadere qualcosa e che non ci sarebbe stata nessuna favorita assoluta in testa, ma non mi aspettavo simili risultati. E' da un po' che vedo un'Inter meno brillante, anche contro il Liverpool. Il Sassuolo è un piccolo Liverpool, lo devi aggredire, altrimenti nasconde la palla. E' legittimo che i nerazzurri siano stanchi. Che ci siano dei problemi non c'è dubbio. L'Inter ha poche riserve e non di grande qualità: Vidal, Vecino, Ranocchia, lo stesso Dimarco non sono giocatori da grande squadra, e questo lo paghi. Napoli e Milan sono le squadre che, al completo, sono le squadre che hanno fatto più punti. Hanno avuto molti più infortuni dell'Inter. Lautaro-Dzeko è una coppia sbagliata, non stanno bene insieme. Su 26 partite, solo 2 volte hanno segnato entrambi nella stessa partita. Lautaro non è un centravanti".