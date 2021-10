Sconcerti: “Inter, Inzaghi cambia: mossa alla Pioli o Gasp con questo giocatore”

Il noto giornalista Mario Sconcerti al Corriere della Sera dice la sua sul successo dell'Inter contro lo Sheriff

Mario Sconcerti dice la sua dopo la vittoria dell'Inter in Champions League contro lo Sheriff. Sulle colonne del Corriere della Sera, il noto giornalista ha analizzato così la prova di ieri dei nerazzurri: "L’Inter ha fatto bene quello che doveva. Lo Sheriff è una squadra che è stata svelta a entrare nelle nuove porte dell’est aperte del vecchio Shakhtar. È pieno di giocatori inusuali e di talento che arrivano da tutto il mondo povero del calcio. Alla fine del girone di andata è ancora nettamente davanti all’Inter e ha 6 punti come il Real. Ma la sorpresa si sta esaurendo. Inzaghi ha cambiato la sua impostazione classica di gioco. Come all’Olimpico, Dimarco ha fatto il libero a tutto campo, come fosse in una squadra di Gasperini, come Pioli prova spesso ora Calabria. E un di più molto importante perché Dimarco ha fisico, entusiasmo e buoni piedi. È lui la prova della voglia di assuefarsi all’Inter che sta prendendo Inzaghi, fino a oggi restio a cambiare qualcosa di profondo. Le marcature ieri sono state più individuali, un centrale o un esterno, la partita ha spesso preso sentieri autonomi. Vedremo se continuerà", si legge.