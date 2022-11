Sconcerti: “Inter a tratti spettacolare. Corretto criticare Inzaghi prima, adesso però…”

"Forse siamo stati tutti ingiusti sia con Allegri che con Inzaghi. O meglio, se era corretto criticarli nella prima parte della stagione, oggi dovrebbero essere esaltati per come hanno saputo rimettere in piedi la situazione. L’Inter gioca meglio, a tratti è tornata spettacolare, ma è difficile anche qui pensare l’abbia cambiata solo l’assenza di Brozovic. Peraltro continua a prendere tanti gol. Ma c’è una ricerca di gioco in più, un concetto di superiorità che sembra rendere tutti divertiti e divertenti. Anche qui è mentalità, non un cambio di gestione dell’allenatore. Oltre all’eccezionalità di Dzeko e al nuovo piacere di Calhanoglu. Le partite di Milan, Juve e Inter non servivano oggi per inseguire, ma per rimanere a galla. Alla fine ci sono riuscite tutte e tre. Si va in vacanza con la sensazione che il campionato, nelle sue diversità, sia diventato più stabile".