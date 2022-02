Sconcerti: “Inter? Se è stanca ne ha diritto. Tornerà a guardare gli altri”

Il pensiero del giornalista a proposito dei nerazzurri reduci dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter ai microfoni di TMW Radio. Questo il suo pensiero: "Dalla Supercoppa con la Juve in poi hanno sempre sfidato grandi avversari, il Sassuolo è stato l'inghippo maggiore. Se è stanca ne ha diritto, nelle prossime giornate di campionato credo possano tornare a guardare gli altri, riprendendo il loro posto in testa alla classifica anche se con meno sicurezze".

"Può darsi, ciò che è certo è che oggi come oggi l'Inter ha otto punti in meno di un anno fa, la Juventus altrettanti. Così tutte le grandi. Il campionato ha perso una trentina di punti tra le squadre di testa, questo credo per povertà economica che si vede soprattutto sulle panchine. Pochi hanno sostituzioni all'altezza, non l'Inter. Come salta un centrocampista si arriva a Vecino, Vidal... Sono fragilità che paghi soprattutto in Champions o nelle grandi partite".