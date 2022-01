Sconcerti: “Inter stanca, il derby per capire. Da dove arriva il respiro”

Mario Sconcerti, noto giornalista, sul Corriere della Sera si è espresso sul pareggio tra Milan e Juve e soprattutto in vista del derby

"Juve-Milan è stata alla fine deludente, pochi tiri in porta, molti falli, la coscienza opprimente di non poter perdere. È stato però anche il risultato dei limiti comuni. Le squadre si sono rispettate e per questo tenute abbastanza fuori dalle zone di attacco profonde. Molta emozione a priori, poca nella sostanza. Questo scivolare lento del Milan in casa (4 punti in 4 partite) lo sta mettendo ai margini, lontano dalla potenzialità dell’Inter che ha punti in più e partite in meno. Leao è un grande giocatore ma ama i gol difficili. [...] In questo momento la Juve sta meglio del Milan, ma non lo ha dimostrato in partita. Sono entrambe affannate a recuperare un tesoro che forse non c’è più. È così ancora una giornata per l’Inter anche se stanca. Le mancano riserve all’altezza, ha solo attaccanti, ma il respiro viene dal centrocampo. L’ultima partita da capire sarà il derby in arrivo", si legge.