Sconcerti: “L’Inter ha i tempi brevi delle grandi squadre. Forse è più un segnale…”

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Sassuolo, il giornalista analizza la gara dei nerazzurri

Il giorno dopo la sofferta vittoria dell'Inter sul campo del Sassuolo, dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la vittoria dei nerazzurri. "Torna il rumore della Juve, ma l’Inter continua a sentirlo da lontano. La Juve è ritrovata come intelligenza tattica, non è più dominatrice, va spesso in confusione nel primo tempo, ma conferma di avere linee tecniche nuove, non di potenza, ma di esatta convenienza".