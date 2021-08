Sconcerti: “Vi svelo chi dev’essere il vero uomo in più dell’Inter quest’anno”

Il noto giornalista sportivo ha parlato dei nerazzurri verso l'inizio della stagione: si parte domani alle 18.30 contro il Genoa

Mario Sconcerti, giornalismo sportivo e opinionista di TMW Radio, ha così parlato durante Maracanà dell’Inter in vista di inizio stagione: "La stampa milanese si è fatta in quattro per ridurre al minimo un disagio eccezionale di un momento storico. L'ambiente ha reagito anche bene rispetto a quello che ci si aspettava. Gli manca un attaccante, bisognerà vedere con quali caratteristiche. Ma l'Inter è una squadra, sicuramente Çalhanoğlu gli darà anche di più di Eriksen. L'uomo in più quest'anno deve essere Lautaro, con 22-25 gol a cui può puntare. Dipenderà Inzaghi quanto riuscirà ad essere credibile con la squadra".