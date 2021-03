Sconcerti: “L’Inter ha un vantaggio sul Milan. E negli ultimi 10 anni…”

Le considerazioni del giornalista sulla bagarre per un posto tra le prime quattro in Serie A

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato della lotta per un posto in Champions League che riguarda diverse squadre in Serie A: "I punti recuperabili non sono infiniti, per qualunque posizione da Champions. Negli ultimi dieci anni, cioè un paio di epoche nel calcio, da qui alla fine le prime hanno recuperato al massimo cinque punti sulle avversarie. I calcoli non sono difficili anche se manca una partita a Lazio, Napoli e Juve. L’Atalanta è più completa della Juve e forse anche del Milan. Ha perso una volta sola nelle ultime quindici partite, la Juve tre volte, Milan e Roma quattro. Il Milan non ha neppure il vantaggio dell’Inter, che non ha più impegni, niente Coppe, e anche Sanremo in fondo finirà.