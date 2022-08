Sconcerti: “Inzaghi non ha fatto nulla di speciale con i cambi. Avete considerato…”

Nel corso della trasmissione Pressing, in onda su Italia 1, Mario Sconcerti è tornato sulla vittoria dell'Inter sul campo del Lecce. "Avete considerato un colpo di genio l'ingresso di Dzeko quando era la normalità. Inzaghi è un buon allenatore, quando si trova davanti una squadra che non riesce più a portare avanti un pallone perché sfinita, devi mettere un centravanti. Ma davvero la considerate una genialità? Non credo che Inzaghi sia un genio né vuole esserlo. Mourinho non è un genio, nemmeno Allegri lo è mai stato. Mettere una terza punta in una partita di altri tempi, contro un avversario di altri tempi è assolutamente normale".