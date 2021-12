Sconcerti: “Inzaghi ha sbagliato solo la prima parte. Mancini? Lo vedo alla Juve”

Il giornalista Mario Sconcerti, intervistato da Tmw Radio, ha fatto un bilancio del lavoro dei tecnici svolto fino a questo momento

"A me piace molto Tuchel, che quando è stato al PSG ha fatto 4 titoli su 5 e due volte ha perso la finale di Champions, in Italia qualcosa di eccezionale lo ha fatto Italiano con lo Spezia e la Fiorentina, per non parlare di Andreazzoli. Inzaghi e quello che sta facendo lo vedono tutti, ha solo sbagliato la prima parte".