Italia, Sconcerti: “Fuori dai Mondiali senza aver mai perso. Forse è giusto così ma…”

Intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato così i sorteggi dei Mondiali di Qatar 2022

"Detto in poche parole, queste sono le pagelle del prossimo Mondiale, studiate e pesate attraverso i gironi sorteggiati venerdì 1 aprile. Con parole meno brevi, è un primo lungo viaggio nel nuovo calcio del mondo. Non è tutto, ma c’è di tutto. Ho cercato di raccontare i gironi attraverso i giocatori e l’importanza dei giocatori attraverso il loro valore di mercato. Per questo mi sono attenuto alle valutazioni del sito specializzato Transfermarkt. Ho azzardato un voto ad ogni squadra dopo aver valutato tutti i risultati delle qualificazioni in Europa, Asia, America del Nord e del Sud fino a sfiorare le Isole Salomone e la Nuova Zelanda. In mezzo a tanta quantità di dati ho trovato anche qualche motivo di rammarico. L’Italia esce senza aver perso una partita e avendo subito appena 2 reti. Forse è stato giusto (tutte le squadre qualificate hanno segnato più di noi), ma davvero di poco senso. Questo comunque è già il passato".