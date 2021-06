Sconcerti: “Italia, Jorginho-Barella-Verratti trio completo: Locatelli…”

Le parole del direttore di TMW Radio Mario Sconcerti sull'Italia e il trio di centrocampo in vista dei quarti col Belgio

"Il suo problema non è mai stato fare bene o benino, ma che davanti aveva due titolari inamovibili e la cosa continua a sussistere: è stato messo in campo perché Verratti ha sbagliato completamente l'inizio di secondo tempo e Barella non è mai sembrato dentro la partita. Per averlo è servito il peggioramento dei due titolari. Jorginho-Barella-Verratti è un trio completo, Locatelli è un po' doppione".