Sconcerti: “Italia, Mancini è questo: ha mandato allo sbaraglio tanti giovani e…”

"Ci sono stati degli errori. Sono stati utilizzati 40 giocatori, tre generazioni, e in partite ufficiali. La formazione di ieri era sballata e fragile. Non c'era un reparto che avesse mai giocato insieme o avesse esperienza. Quando si dice che c'è il rischio di bruciare i giovani è proprio questo. Una riflessione anche da parte di Mancini va fatta. Ci sono state partite con Argentina e Germania in cui si è perso ma si poteva giocare a calcio. Forse sono state fatte con poca attenzione".

"Credo che Mancini sia questo, ha grandi visioni. Ma che abbia cercato di saltare tutta la fase sperimentale e di arrivare subito a un ricambio, ma è impossibile o comunque molto difficile. Abbiamo tirato pochissimo in porta, abbiamo aggiunto a dei problemi storici la fragilità di un'intera nuova generazione. Non è così che si usano i giovani. Così fai solo del male a chi gioca. Non me la prendo per le sconfitte, ma in questa fase non è stata una buona guida, ha mandato allo sbaraglio una valanga di ragazzi senza una logica. Gli esperimenti si fanno quando c'è una teoria alle spalle. C'è stato un po' di dilettantismo da parte di Mancini".