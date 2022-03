Sconcerti: “Il problema è come mai non nascono più grandi calciatori da noi. Da più…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista commenta la cocente sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti commenta la cocente sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord. "Ha responsabilità il ct Mancini? Perché non gli si dovrebbero dare? Ce l'ha e se le deve prendere, però ha anche il piacere di vincere un campionato d'Europa. E' stato l'unico italiano a vincere in 12 anni. Deciderà lui cosa fare. Il problema è come mai non nascono più grandi calciatori da noi. Ci sono sempre stati, da più di 20 anni non se ne vede uno. Siamo stati spesso competitivi, abbiamo avuto club che hanno vinto molte competizioni. Improvvisamente però ci fermiamo. Ci eravamo già fermati prima del 2006, quindi il problema nasce nei primi anni del 2000. E' stato uno stop troppo brusco per dire che sia casuale. Bisogna capire perché il calcio italiano sia a questo punto".