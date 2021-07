Italia-Spagna, Sconcerti: “Vinceremo. Barella ha una sua logica asimmetrica che…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza Italia-Spagna, prima semifinale dell'Europeo

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza Italia-Spagna, prima semifinale dell'Europeo in programma questa sera a Wembley. "La Spagna è un avversario più fastidioso della stessa Inghilterra. Amano tenere il campo, hanno trovato tutte squadre che si sono chiuse. La Spagna è leggera, fugge via, non ha tante idee ma è insistente. È lenta in difesa perché non è abituata a difendersi. Il suo catenaccio è tenere la palla. In 5 partite ha avuto il pallone per il 70 per cento del tempo. Noi che siamo già una squadra offensiva abbiamo una media di possesso del 55. Sono due cifre che spiegano molto. Riconquistare il pallone a metà campo nella tela dei loro scambi e andare verso la porta con tre passaggi svelti. Gli spagnoli senza palla non hanno pensieri. Se gliela togli spesso, cadono su se stessi. Come si può giocare per batterla? Giocando intensamente a centrocampo, soprattutto Barella su Pedri e Verratti su Koke".