Sconcerti: “Italia-Austria, differenza tecnica: vittoria difficile e più bella. La forza…”

L'editorialista Mario Sconcerti analizza il successo dell'Italia sull'Austria negli ottavi di Euro 2020 sul Corriere della Sera

Per Sconcerti a fare la differenza sono stati i cambi: "L’Austria non ha sostituito nessuno per tutti i primi cento minuti. Si esauriva in se stessa. Noi abbiamo una continua discussione aperta, abbiamo chi fa gioco e chi rompe le partite, siamo larghi, poco gestibili perché possiamo sempre rinnovarci. Da questa sera difficile di Wembley esce un’Italia più discutibile ma più completa. Non abbiamo l’obbligo di essere sempre grandi per vincere. Possiamo farlo in modo alla fine netto anche andando oltre le difficoltà. L’Austria è stata una splendida squadra di mediani, l’Italia ha confermato la sua differenza tecnica. Poteva andare peggio, in due episodi ci è andata anzi molto bene, ma abbiamo dato veramente tanto alla partita".