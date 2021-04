Sconcerti: “Juve competitiva il prossimo anno. Ma certamente senza Pirlo”

L'opinione del giornalista sul Corriere della Sera: "Pirlo è un ottimo tecnico che deve avere l’umiltà di partire dal basso"

Tra le colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, giornalista, ha analizzato così il momento negativo della Juventus, dipingendo anche lo scenario sul futuro: "L’errore sta nel confrontare questa Juve con quelle del passato. È una cosa diversa, ma ci sono anche in questa Juve molti giocatori importanti. Gli errori sono infine evidenti. Impossibile non sapere dove intervenire. Credo tornerà competitiva già la prossima stagione. E qui siamo all’ultimo punto: con o senza Pirlo? Certamente senza. Pirlo è un ottimo tecnico che deve avere l’umiltà di partire dal basso e imparare un mestiere che non è solo tattica ma anche rapporti con gli altri. Non farsi capire o non capire completamente gli altri, significa dire spesso cose agli altri incomprensibili".